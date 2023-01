Ipiranga abre inscrições para 1° ciclo de programa de estágio na Capital

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Pelo programa de estágio da Ipiranga Talent, serão destinadas 50% das vagas a pessoas negras para estimular e formar talentos para a empresa, além de promover mais diversidade. As incrições foram abertas nesta terça-feira (17) e podem ser feitas até 15 de fevereiro.

O Ipiranga Talent oferece aos candidatos uma jornada de desenvolvimento para atuar nas áreas de Recursos Humanos, Comercial, TI, Operações, Finanças, Marketing, Jurídico e Planejamento.

Durante o programa, os estagiários farão processos de imersão no negócio e na cultura da empresa, mentoria, treinamentos técnicos e comportamentais, atuação em projetos, interface com executivos e participação em ações sociais. Serão 30 horas semanais.

Para se inscrever, é preciso estar cursando nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) e ter formação prevista entre junho e dezembro de 2025, além de disponibilidade para estagiar nas seguintes localidades: São Paulo, Cubatão, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto e Paulínia (SP); Rio de Janeiro e Duque de Caxias (RJ); Betim (MG), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Porto Alegre e Canoas (RS); Curitiba, Londrina e Araucária (PR); Itajaí (SC), Porto Velho (RO) e Belém (PA).

Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas de forma online neste Link

O estágio tem duração de 18 meses e pode ser estendido por até dois anos. O programa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, plano de saúde, horário flexível, seguro de vida, auxílio transporte, gympass, zenclub. Dependendo do local da vaga, será oferecida alimentação no local ou vale-refeição; e home office parcial.







