Irmão de foragido da Penitenciária de Mossoró é preso no Acre

A Polícia Federal informou que o irmão de um dos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi preso na manhã desta sexta-feira (23) no Acre.

O indivíduo, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi preso pela FICCO/AC (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre), composta pelas polícias Civil, Federal, Militar e Rodoviária Federal.

Segundo a PF, ele é condenado por roubo e participa de organização criminosa, porém, não foi divulgada a motivação da prisão, nem se ele teve envolvimento na fuga de Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35, do presídio de Mossoró.

O nome do indivíduo e identificação do foragido que ele é irmão também não foram divulgados.

