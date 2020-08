Jair Renan, "filho 04" do Bolsonaro está com coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações da Metrópoles

O mais novo dos filhos do sexo masculino do presidente Jair Bolsonaro foi infectado pelo novo coronavírus. Jair Renan, o “filho 04”, tem sintomas leves da doença, como perda de olfato.

A informação é da colunista Bela Megale, do jornal O Globo. Em abril, Jair Renan fez piada com o coronavírus, que já infectou 3,2 milhões de pessoas no Brasil. À época, o “filho 04” disse que a doença era uma “gripezinha” e que preferia “morrer transando que tossindo”.

O jovem é a terceira figura pública da família Bolsonaro a ser acometido pela doença. Antes, na primeira semana de julho, o próprio Bolsonaro contraiu a doença; três semanas depois, a primeira-dama Michelle Bolsonaro também testou positivo.

