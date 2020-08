Bolsonaro corta 60% da verba destinada à Rede Globo

O presidente Jair Bolsonaro reduziu os investimentos publicitários com propaganda oficial na TV Globo, de acordo com dados do Tribunal de Contas da União (TCU).

A informação publicada pela Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (12), ainda mostra que a redução de 2018, último ano de mandato de Michel Temer, para 2019, primeiro ano de mandato do presidente, foi de 60%.

O canal foi o que mais perdeu market share entre os que são abertos apesar de ser líder de audiência. Se em 2018 recebia 39% da verba governamental, em 2019 passou a receber somente 16%. No mesmo período, a RecordTV passou a receber 43%, quando antes recebia 31%. O SBT saltou de 30% para 41%.

Segundo a matéria da Folha, a Secom alegou que a aferição do Ibope não foi o único critério para redefinir a distribuição da verba. O órgão teria considerado o perfil do público de cada emissora e o custo das inserções

Desde que assumiu o Ministério das Comunicações, em junho, Fábio Faria, genro de Silvio Santos, tenta melhorar a relação de Bolsonaro com a Globo. Mas a relação da emissora com a família Bolsonaro e as atividades do governo dificultam uma possível trégua.

Deixe seu Comentário

Leia Também