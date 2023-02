Janine segunda-feira às 9h no JD1

O presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine Bruno, estará ao vivo no Facebook do JD1, a partir das 9h da próxima segunda-feira (06).

Ele irá discutir assuntos sobre o trânsito da Capital, diretamente do nosso estúdio. A mobilidade de Campo Grande, também será destaque durante o programa.

Janine responderá ainda perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com. Participe!

