JD1 AGORA: Curto-circuito causa incêndio em penitenciário no Lar do Trabalho

A Penitenciária de Regime Aberto e Casa do Albergado de Campo Grande, localizada na Rua Américo Marques, no Bairro Lar do Trabalho, precisou ser evacuada após um incêndio de grandes proporções atingir o local.

Segundo informações iniciais, um curto circuito, originado em um aparelho de ventilação, foi responsável por causar o incêndio.

Devido a situação, os policiais penas e detentos foram evacuados do prédio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e duas equipes trabalham na contenção das chamas.

