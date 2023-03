A partir desta terça-feira (28), Mato Grosso do Sul terá uma nova opção em jornalismo no rádio. Com apresentação de Wesley Paiva, o JD1 NO AR será retransmitido por um pool de 28 emissoras. Depois de a “Voz do Brasil” e de noticiários governamentais, será o maior número de rádios transmitindo um noticiário no estado.

A proposta do programa é dinâmica e terá focos em assuntos estaduais que terão a maior parte do conteúdo produzido pela redação do JD1. Todas as edições ficarão disponíveis também no portal jd1noticias.com, em formato de Podcast.

Esta semana, 19 emissoras já reproduzem os conteúdos jornalísticos e a partir de abril, mais 9 entram para o pool, somando as 28 rádios parceiras.

Conheça as emissoras participantes:

Nova Andradina - Radio Miragem FM

Ponta Porã – Educadora FM

Agua Clara – Amizade FM

Camapuã – Cidade FM

Bodoquena – Serra da Bodoquena FM

Miranda – Xaraés FM

Rio Negro – FM Rio Negro

Coxim – FM Pantaneira

Paraiso das Aguas – FM Parais0

Antonio João – Alto da Serra FM

Rio Brilhante – Difusora FM

Corguinho – FM Vitória

Alcinópolis – Educativa FM

Rochedo – Lider FM

Jardim - Radio/TV Bioceanica

Laguna Carapã – Interativa FM

Terenos – Vitória FM

Aral Moreira – Esperança FM

Porto Murtinho – Guaicurus FM

A partir de abril somam no pool de emissoras:

Três lagoas – Radio Caçula fm

Bataguassu – Definitiva FM

Pedro Gomes – Cidade FM

Dourados – Boa Nova FM

Eldorado – Alternativa FM

Fatima do Sul – Radio favo de mel

Bela Vista – Nova FM

Campo Grande – Radio Nova 106 News (Comunitária)

Campo Grande – Radio Nova Morena 106 (Comunitária)

