JD1 NO AR estreia hoje em CorumbÃ¡

O JD1 NO AR, estreia hoje (30) em Corumbá, sendo retransmitido pela Rádio Difusora (95.9), ícone da Cidade Branca em radiodifusão. Portanto, o pool de emissoras tem agora 29 rádios em rede, atingindo 28 municípios, sendo o maior programa não governamental de notícias do estado de Mato Grosso do Sul.

Todas as edições ficarão disponíveis também no portal jd1noticias.com, em formato de Podcast. Ouça agora:

