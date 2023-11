JD1 Urgente: Mato Grosso do Sul bate novo recorde de consumo de energia

Com uma onde calor que não tem previsão de fim, que vem acompanhada de baixa umidade do ar, o sul-mato-grossense atingiu um novo recorde no consumo de energia. Segundo dados da Energisa, concessionária de energia em Mato Grosso do Sul, o novo recorde foi batido na última quinta-feira (16), quando a demanda foi de 1.419 megawatts (MW).

Segundo a concessionária, o aumento na demanda, em comparação com o mesmo período do ano passado, seria o suficiente para abastecer duas vezes o utilizado pelo município de Dourados.

A empresa também notou uma mudança nos hábitos do cliente, com o pico de consumo passando do período da tarde para o da noite, por volta das 22h, devido ao uso de condicionadores de ar.

O recorde no consumo sul-mato-grossense ocorre poucos dias depois do recorde brasileiro, apenas três dias antes (13). Na data, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou uma demanda de 100.955 MW.

Confira algumas dicas para evitar um aumento drástico no consumo:

Ar-condicionado: Filtros devem ser lavados no mínimo uma vez por semana; Portas e janelas devem estar sempre fechadas quando o ar estiver ligado para evitar que o ar frio saia do ambiente e provoque um tempo maior de funcionamento do aparelho; Se possível, priorize a posição de 23ºC;

Ventiladores: É ideal que permaneçam ligados apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar refrescar um ambiente, não funciona, só serve para desperdiçar energia;

Geladeiras e freezers: Manter, preferencialmente, o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para o ar frio não escapar. As prateleiras devem ficar sem forros e é necessário evitar o abre e fecha. Avalie se o uso do freezer é realmente necessário neste período;

Iluminação: Quanto mais luz natural, melhor. Lâmpadas fluorescentes ou LED são as mais econômicas.

