JD1TV AGORA: Caminhoneiro tem pÃ© decepado apÃ³s grave acidente na BR-163

Um caminhoneiro, que não teve a identidade revelada até o momento, teve o pé quase que completamente decepado após bater o caminhão que dirigia contra uma carreta no acesso da Rua Água Azul com a BR-163 na tarde desta quarta-feira (28).

Um morador da região contou ao JD1 Notíciais que viu toda a ação, e destaca que o trecho é perigoso. "Foi bem feio na hora, muito barulho. Acho que ele não viu a carreta quando foi entrar", comentou.

O caminhoneiro está sendo atendido por uma equipe da CCR MSVia, que gere o trecho do acidente. Confira:

