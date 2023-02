JD1TV: "Alô, Boate Kiss", cantor ironiza tragédia durante show pirotécnico

A tragédia da Boate Kiss, ocorrida em 2013, voltou aos assuntos mais comentados 10 anos depois. Recentemente encenada pela Netflix, a dor das famílias enlutadas mostradas nas produções não comoveu o cantor Ícaro Trindade, vocalista da banda Dubai, que decidiu brincar com o assunto durante um show.

O caso aconteceu na cidade de Boa Vista, em Roraima, em uma festa de aniversário. O vocalista da banda Dubai aproveitou um momento pirotécnico para mandar um “alô” para o acidente que causou a morte de 242 pessoas. Enquanto um integrante do grupo apontava com uma pistola para o alto e atirava faíscas para cima, Ícaro ironizou a tragédia: “Alô Boate Kiss”, disse.

O vídeo rapidamente ganhou as redes sociais e diversos usuários passaram a detonar o cantor e o grupo. “Quanta falta de empatia”, criticou um perfil. “Acho que na hora todos deveriam ir embora e deixá-lo sozinho lá… Esse infeliz”, opinou mais um. “Que ridículo, tinha que ser preso! Alô, autoridades, ele não passou por aquilo para sentir na pele. Um cara desse é um infeliz”, disse outro.

Após a repercussão do vídeo, o responsável pela Dubai se pronunciou sobre o caso. “Foi uma brincadeira do vocalista. Quero pedir, em nome da banda, as sinceras desculpas. Realmente foi uma brincadeira sem graça”, afirmou o homem. Ícaro também utilizou as redes sociais para se desculpar.

“Fica aqui o meu reconhecimento pelo erro que eu cometi! De forma alguma a intenção foi essa, mas saiu no calor do momento! Declaro também que a banda em si não tem culpa do erro que eu cometi. Meus sinceros pedidos de desculpas a todos”, explicou. Assista:

Aniversariantes também se pronunciam

A festa reuniu três aniversariantes: a influencer Juliana Aguiar, o empresário Ruan Lima e a publicitária Claudyanne Minotto. Ao g1, a criadora de conteúdo classificou o momento como “infeliz” e “desrespeitoso”. Responsável pelas filmagens, a mulher contou que não prestou atenção na fala e que só reparou após a repercussão do caso.

Lima também se manifestou sobre o caso. “No calor do momento não tinha me tocado nas palavras que falou, só no outro dia que fui ver os vídeos e vi o que tinha dito. Com certeza foi chato o que ele disse”. Já Claudyanne Minotto, optou por não se manifestar.

