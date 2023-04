JD1TV: Aluna da UFMS debocha por conseguir bolsa e tirar oportunidade de "pobres"

Um vídeo de uma aluna da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) tem gerado polêmica em Campo Grande nesta quinta-feira (6). Nas imagens compartilhadas nos ‘melhores amigos’ do Instagram, ela se vangloria por ter conseguido uma bolsa no valor de R$ 400 apesar de não precisar, tirando a oportunidade de quem realmente necessita do auxílio.

Sem medo de qualquer consequência, ela conta ter passado na posição 19 para conseguir a bolsa depois de “ter mentido horrores”. A aluna de jornalismo diz ainda que um amigo dela esta ‘puto’ [irritado] porque ele é “pobre de verdade” e ela teria tirado a oportunidade dele.

O JD1 Notícias recebeu a denúncia através da mãe de duas alunas da instituição que precisam da bolsa, pois realmente não tem condições de se manter na faculdade, mas não conseguiram. Por medo das filhas sofrerem represálias, ela pediu para não ser identificada.

“Eu to muito revoltada porque nenhuma das minhas filhas conseguiram o auxílio e essa mulher conseguiu. Que raiva”, comentou ela com a reportagem.

Nas mensagens encaminhadas ao jornal, é confirmado ainda que ela teria mentido sobre a renda. “Ela mentiu sobre renda e conseguiu a bolsa de R$ 400 que é destinado a alunos com renda baixa. Aí ela tava debochando falando que não precisa do auxílio e que só conseguiu porque mentiu”.

Conforme o apurado pela reportagem, ela seria estagiária em uma empresa de comunicação de Campo Grande.

Por meio de nota, a UFMS informou à reportagem que se comprovada a fraude no processo de seleção para a bolsa, a aluna será desligada da instituição. Confira na integra:

“A seleção de estudantes para recebimento dos auxílios estudantis é feita por meio de edital, a partir do CadÚnico, documento do Governo Federal que atesta os dados socioeconômicos. Fraude no CadÚnico tem penalidades previstas na lei. A denúncia está em apuração e se comprovada a fraude, a estudante será desligada da Universidade.”

O JD1 Notícias tentou contato com a autora do vídeo, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Confira as imagens:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também