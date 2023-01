JD1 AGORA: Trecho da Ernesto Geisel é bloqueado por árvore caída

Geral Estão abertas as inscrições para o Selo Social "Empresa Amiga da Mulher"

A força da chuva que marcou esta quarta-feira (4) em Campo Grande derrubou ao menos duas árvores de grande porte na Capital. A primeira foi na Nelly Martins, onde deixou mais de 300 moradores sem energia na Vila Polonês e Jardim Autonomista. A segunda caiu nesta tarde em frente ao Orto Florestal na avenida Ernesto Geisel. O Corpo de Bombeiros trabalha na poda da árvore para liberar a via o mais rápido possível para a passagem de veículo no horário de pico.