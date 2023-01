JD1TV: Avião arremete após mau tempo e passageiros aplaudem pouso na Capital

Um avião que planejava pousar no Aeroporto Internacional de Campo Grande no início da tarde desta sexta-feira (27), precisou fazer algumas manobras a mais para escapar do tempo incerto da Capital, provocando alguns minutos de atraso e até momentos de tensão para alguns passageiros.

A aeronave vinha do Aeroporto Internacional de Viracopos (SP) e seu pouso estava planejado para às 13h55, contudo, por conta do incidente e de todo o manejo do piloto, o pouso só foi realizado às 14h21, sem deixar ninguém ferido.

A ação do piloto para fugir da alteração de vento na hora do pouso foi recompensada com fortes aplausos dos passageiros, que comemoraram, aliviados, o esforço do comandante em uma situação como a que viveram.

Segundo relatos de passageiros que estavam na aeronave, o minimapa do avião indicou que a aeronave foi até o município de Terenos para retornar e então realizar o pouso em Campo Grande. Mas foi nesse momento, que acabou entrando nas nuvens, pois o mau tempo estava justamente presente nas redondezas do aeroporto.

Os passageiros ficaram assustados com a situação, principalmente mães acompanhadas com algumas crianças. Felizmente, no final tudo acabou dando certo. Confira:

