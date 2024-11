JD1TV - Cães de resgate: treinamento começa desde filhotes e forma heróis em um ano

Lembra da Laika? Figurinha conhecida dos leitores do JD1. A equipe de reportagem foi acompanhar um momento de treinamento da cadela de resgate e aproveitou para saber como é a formação desses animais.

Laika, recentemente, teve seis filhotes, três deles foram enviados para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e para a Polícia Militar de Santa Catarina, os outros três ficaram sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, junto da mãe e de mais dois cães.

O treinamento de um cão de resgate inicia quando ele ainda é filhote, e após cerca de um ano está pronto para o trabalho. Esses animais ficam sob responsabilidade de um guia, morando na casa dele, e após 10 anos podem se aposentar.

Assista:

