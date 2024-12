JD1TV: 'Caramelo' é resgatado de poço de 12 metros de profundidade

Um cachorro caramelo foi resgatado, na última quarta-feira (11), pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Rorainópolis, no estado de Roraima, após cair em um poço com 12 metros de profundidade.

Para salvar o animal, a guarnição de Busca e Salvamento dos Bombeiros utilizou um cabo com amarrações em forma de laço para envolver o animal, prendê-lo e içá-lo para cima com segurança.

Apesar da situação, o cãozinho manteve a calma enquanto era resgatado pelos militares, facilitando a operação.

Após ser resgatado, ele passou por uma avaliação veterinária e não apresentou ferimentos, sendo devolvido ao tutor, que acompanhou toda a operação, logo em seguida.

Confira o resgate do animal:

