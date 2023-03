JD1TV: Chuva faz rua virar 'rio' no Itamaracá

A chuva tem causado transtornos em toda Campo Grande desde o início de 2023. Desta vez, moradores do Jardim Itamaracá procuraram o JD1 Notícias porque as ruas do bairro ficam praticamente intransitáveis.

Morador do local há dois anos, o técnico em refrigeração Jander Oliveira Dos Santos Silva, de 23 anos, disse que a Rua Joana Maria de Souza alaga com qualquer chuva. “Aqui não importa se chove fraco ou forte, a gente não consegue sair ou entrar em casa. Fica tudo alagado. Estamos indignados com essa situação”, conta.

Não é só a rua de Jander que fica intransitável durante as chuvas, ele relatou ainda que outras passam pela mesma situação, deixando moradores ilhados.

Em um vídeo encaminhado a nossa reportagem, o técnico fala em tom de indignação que a rua parece mais um ‘rio’ ou um ‘açude’. Assista:

Como já mostrado inúmeras vezes pelas reportagens do JD1 Notícias, diversos pontos de Campo Grande tem sofrido constantemente com alagamentos, gerando transtorno aos moradores.

