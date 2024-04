JD1TV: Cobra é flagrada atravessando avenida "na paz" no Parque dos Poderes

Uma cobra foi flagrada atravessando “na paz” a Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Parque dos Poderes, área altamente preservada e com presença de animais silvestres na Capital, na tarde deste sábado (13).

No vídeo, enviado por leitor ao JD1 Notícias, é possível ver o réptil atravessando tranquilamente a via, apesar da presença de veículos na pista. Até mesmo o motorista do vídeo enviado, gravado pelo carona, para e “dá a vez” para o animal.

Esses tipos de encontro são normais na região do Parque dos Poderes, conhecido por suas vastas áreas de preservação de mata original e presença de animais silvestres.

Confira o momento do encontro:

