JD1TV: Corda de bungee jump arrebenta durante salto de 30 metros de altura

Um morador de Hong Kong passou por momentos de apuro após a corda elástica do bangee jump que segurava romper durante o salto no Changthai Thappraya Safari and Adventure Park, na Tailândia.

A altura da plataforma, de 30 metros, equivale a um prédio de 10 andares. Ele ficou internado por três dias, mas já teve alta e passa bem. O acidente foi menos grave devido ao lago abaixo da plataforma.

Um vídeo publicado pela emissora Mothership mostra o turista despencando por vários segundos, como de costume no esporte. No entanto, ao chegar no ponto mais distante da plataforma, quando deveria ser puxado para cima pela corda, o elástico se rompe e ele cai no lago.

O incidente aconteceu no fim de fevereiro, mas os detalhes só foram revelados nesta semana.

