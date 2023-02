JD1TV: Disputa por assento em janela de avião termina em pancadaria

A briga por um assento do lado da janela de um avião terminou em uma pancadaria generalizada na quinta-feira (2), durante um voo com trajeto de Salvador para Congonhas, em São Paulo.

Pelo menos duas famílias trocaram socos, puxões de cabelo e xingamentos no avião e tentaram ser contidos por passageiros e comissários, mas que a confusão só parou bem após os ânimos estarem acalmados.

O vídeo da briga viralizou no Twitter, gerando grande repercussão. Ao total, 15 pessoas foram expulsas do avião por envolvimento no caso.

Segundo o portal Aeroin, tudo começou quando a mãe de uma criança com necessidades especiais pediu para trocar de assento com outra passageira, para que o menor pudesse sentar lá. A solicitação foi negada. A mãe entendeu a negativa como uma "grosseria", e partiu para cima da mulher, dando início à confusão.

No vídeo, é possível ver diversas pessoas envolvidas na briga, que nem os comissários da Gol conseguiram apartar. Também é possível ver uma mulher sendo retirada por trás por um homem, enquanto outra pessoa grita “larga a minha filha”.

Referente ao episódio, a Gol emitiu uma nota. Veja ela na íntegra:

"A cena do vídeo que circula nas redes sociais aconteceu antes da decolagem do voo G3 1659 desta quinta-feira (02/02) entre Salvador (SSA) e Congonhas (CGH), em São Paulo. As pessoas envolvidas que protagonizaram a cena de agressão foram desembarcadas e não seguiram viagem. A Companhia lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.”

Deixe seu Comentário

Leia Também