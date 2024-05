JD1TV: Dono da Havan alerta sobre golpes de 'doações' que usam sua voz

Utilizando de tecnologia de Inteligência Artificial, golpistas se aproveitam para tirar dinheiros de clientes em meio à mobilização nacional para ajudar o Rio Grande do Sul.

Uma reportagem do Fantástico deste domingo (26) mostrou alguns dos vídeos usados por criminosos utilizando imagens e voz do dono da Havan, Luciano Hang, para convencer pessoas a 'comprarem' produtos por menos da metade do preço, conforme o anúncio, o dinheiro arrecadado com as vendas, seria doado para ajudar as vítimas das enchentes. Mas quem comprou nunca recebeu além de pedir doações.

Segundo o empresário, mais de cinco mil consumidores que acreditaram nos anúncios falsos deram queixa nos últimos 20 dias e cerca de 600 sites falsos foram identificados.

"Utilizam a minha imagem, a imagem da nossa empresa, com inteligência artificial. A voz é minha, mas é tudo falso. Ou seja, as pessoas precisam, quando virem uma oferta muito boa, [...] checar no site oficial da empresa ou da pessoa, e lá bater se aquela informação realmente é válida", disse ele ao Fantástico.

Outro vídeo, uma promessa de doações: "nós vamos doar produtos de nossa loja que sofreram alguma avaria e não podem mais ser vendidos". Mas, na verdade, era mais uma manipulações de inteligência artificial.

JD1TV: Dono da Havan alerta sobre golpes de 'doações' que usam sua vozhttps://t.co/VvmHLzgEtG pic.twitter.com/XBL37iHss0 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 27, 2024

