JD1TV: Entregador Ã© agredido por cliente no Jardim Paulista por buzinar ao chegar

Entregador do aplicativo Ifood foi agredido durante a noite de sábado (4) porque buzinou aí chegar na casa do cliente localizada na Rua Herbert Moses, bairro Jardim Paulista, em Campo Grande. Para apoiar o rapaz, cerca de 100 colegas de profissão fizeram buzinaço em frente a residência do autor.

Conforme as informações que circulam nas redes sociais, o rapaz contou que chegou ao no endereço da entrega deu a primeira buzina, como não teve resposta deu o alerta sonoro mais uma vez e foi recebido pelo homem já enfurecido. "Se tivesse escrito no pedido que não era pra buzinar, eu não teria buzinado. Ele saiu dizendo "minha da tem interfone, por que não apertou? Não é pra ficar buzinando aqui na frente". Tentei argumentar que ele não havia saído no primeiro e só por isso buzinei mais uma vez", explica.

O rapaz relata ainda que chegou a falar sobre a atualização de localização em tempo real que o próprio aplicativo oferece, mas o cliente, querendo ter sempre razão, o ignorou.

"Perguntei porque ele não esperou lá frente, já que o aplicativo tem localização em tempo real, mas desconversou e já começou a tirar foto da minha placa exigindo que eu entregasse o pedido sem passar o código [de segurança obrigatório na entrega]", diz.

Neste momento, o autor "pegou" a vítima pela mochila de entrega o derrubando no chão. Após pegar o pedido, chutou a bag passando o código de segurança na sequência e entrou para dentro de casa. Filho do homem chegou a sair para pedir desculpas ao entregador.

Ainda conforme os relatos passados à reportagem, a polícia foi acionada, mas nada foi feito.

Buzinaço - Sabendo da agressão contra um colega de profissão, um "convite" passou a ser divulgado entre os entregadores de Campo Grande, onde todos eram chamados para mostrar união da classe na Capital.

"Trabalhamos dia e noite, e ainda tempos que ser humilhados e agredidos por cliente. Vamos mostrar que os 'motocas' aqui de Campo Grande são unidos. Vamos dar uma força la, conto com vocês", diz um trecho do convite.

A reunião começou com 20 motoentregadores na esquina da rua indicada. De repente foi "brotando" mais gente e quando viram cerca de 100 estavam em frente a casa do autor fazendo buzinaço. Um trabalhador estimou que se tivessem esperado um pouco mais, teriam conseguido reunir mais 200 entregadores no local.

Por conta do horário e da pequena bagunça causada no endereço, a polícia foi acionada, mas para conter a movimentação.

Confira algumas imagens recebidas pela reportagem:

