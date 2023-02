JD1TV: Entregador é flagrado abrindo e comendo marmita no centro da Capital

Um motoboy, identificado apenas como ‘Bira’, foi flagrado abrindo a marmita de alguns clientes e comendo alguns alimentos na Rua Pedro Celestino, no centro de Campo Grande. Um trabalhador, que preferiu não se identificar, disse ao JD1 Notícias que ‘pessoas como ele queimam a categoria’.

As imagens foram encaminhadas ao perfil no Instagram ‘SOU EU NO MS’ (@soueunoms), mostra o exato momento em que Bira abre a mochila e come parte da marmita. Assista:

Os trabalhadores, que seguem fazendo o seu trabalho de maneira correta para atender da melhor maneira os clientes estão preocupados com a atitude mostrada no vídeo acima. O JD1 foi procurado por um deles. “Eu sou motoboy também, ganho minha vida com isso. Esse cara queima a categoria desse jeito, não são todos que são assim”, diz.

Por medo de sofrer represálias, o rapaz preferiu não se identificar, disse ter procurado a nossa reportagem para fazer um alerta a quem contrata o Bira. “Nós damos um ‘ralo’ danado para vim um cara desses e queimar todo mundo. Só quero que quem contrata ele esteja ciente da pessoa que estava chamando para trabalhar”, finaliza.

Colegas chegaram a entrar em contato com o motoboy, para entender o que teria acontecido. De imediato Bira se defendeu dizendo que cometeu a infração apenas uma vez e que já teria sido ‘perdoado’ pela dona do restaurante. Veja:

Aplicativos de entrega e alguns restaurantes vem utilizando o ‘lacre de segurança’ para evitar que situações como esta ocorram. Ele serve para proteger e garantir a integridade de diversos produtos, garantindo que se tornem invioláveis no processo logístico ou mesmo na gôndola do ponto de venda.

Lei –

Já existe em muitos estados e municípios Brasil a fora, uma lei que regulamenta o uso do lacre. Aprovada pela Câmara Municipal em agosto de 2021, o projeto de lei 10.368/21 de autoria do vereador Betinho (Republicanos), nunca chegou a ser sancionada pela prefeitura de Campo Grande.

A medida prevê que pizzarias, restaurantes, lanchonetes, quiosques e demais empresas que fazem entrega de alimentos para consumo imediato sejam obrigados a usar lacres invioláveis nas entregas.

