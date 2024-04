JD1TV: Equipes do Corpo de Bombeiros são enviadas em ação de prevenção as queimadas no Pantanal

Seis equipes com mais de 20 militares do Corpo de partiram na manhã desta terça-feira (2), rumo a região do Pantanal para efetivar o trabalho de prevenção e educação ambiental no combate ao incêndio florestal com as comunidades locais, ribeirinhos e propriedades rurais em Mato Grosso do Sul.

Neste ano, o Corpo de Bombeiros antecipou um mês os trabalhos de prevenção, em razão dos fatores climáticos que contribuem para a estiagem e propagação de focos de calor no Pantanal.

As seis equipes com 4 militares cada, além de uma equipe com 15 pessoas do suporte logístico e de gerenciamento pelo sistema de Comando de Incidentes (SCI), estarão nas chamadas 'zonas de amortecimento' dos parques estaduais, sendo eles, as Várzeas do Rio Ivinhema, as Nascentes do Taquari e o Parque do Pantanal do Rio Negro.

Além das ações preventivas de mitigação a possíveis danos causados pelo fogo e de educação ambiental que ensinará as comunidades locais quais equipamentos podem ser usados e técnicas dos bombeiros, o Corpo de Bombeiros terá pela primeira vez duas bases avançadas às margens do Rio Paraguai e Rio São Lourenço na divisa com Mato Grosso para diminuir o tempo de resposta aos incêndios.

Tenente-coronel, tatiane de Oliveira

“A gente observou que alguns momentos durante período de estiagem, os incêndios que vêm do Mato Grosso acabam entrando por aquela região do norte na divisa do estado e queremos evitar essa progressão para dentro do nosso estado”, explicou a Tenente-Coronel, Tatiane de Oliveira, diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com Tatiane, as equipes trabalharão em ciclos de 14 dias, e neste primeiro momentos os 24 militares em campo, trabalhando na prevenção até 11 de junho, no entanto, o período de ações vai até novembro, período de respostas aos incêncios, quando poderão ser empenhados até 200 agentes, dependendo da necessidade.

A Tenente-coronel explica porque neste ano, as equipes foram enviadas mais cedo para as ações de prevenção. "Em 2022 e 2023 tivemos redução de todos os índices de queimadas até outubro, mas sem precipitação de chuvas, entramos no mês de novembro numa condição bem severa de baixa umidade, altas temperatuas, ondas de calor, velocidade do vento, isso tornou o mês de novembro atípico, tanto que 2022 novembro registramos 62 focos de calor, em 2023 foram mais de 1.400".

