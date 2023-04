JD1TV: "Eu ainda não sou candidata", diz Adriane

Fazendo uma retrospectiva de um ano de gestão, Adriane Lopes comentou ações na área da educação e saúde e falou sobre possível candidatura ao JD1, durante evento na manhã desta terça-feira (4).

De acordo com a prefeita vários projetos estão sendo desenvolvidos, inclusive com países do Mercosul para potencializar o desenvolvimento econômico através das rotas de integração latino-americanas, entrega de escolas e reformas de 10 unidades de saúde.



Com tantos projetos, o JD1 questionou sobre uma possível candidatura na Capital, pelo eixo bolsonarista, e Adriane informou que ainda não há destino certo. "Eu ainda não sou candidata, sou prefeita há um ano e estou entregando as demandas que a população tem cobrado. Estamos avançando na nossa gestão pontualmente, mas sobre processo eleitoral, não temos nenhuma definição", declarou. Veja:



