JD1TV: Fiems lança obra de R$ 58,5 milhões do Centro Integrado em Ribas

Com investimento avaliado em R$ 58,5 milhões, foi lançada nesta sexta-feira (23), pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, as obras do Centro Integrado Sesi Senai (CISS) em Ribas do Rio Pardo.

O empreendimento contará com 6,1 mil metros quadrados de área construída, em dois pavimentos localizado próximo à rodovia BR-262, para oferecer educação básica tecnológica do Sesi e ensino técnico e superior do Senai. A previsão de conclusão das obras é de 15 meses.

A Escola Sesi de Ribas do Rio Pardo terá 12 salas com capacidade para atender anualmente 900 alunos no ensino fundamental e médio, sendo 500 alunos já no primeiro ano de operação. Já o Senai estima capacidade de atender 1,6 mil estudantes em suas 10 salas, sendo 330 alunos no primeiro ano.

De acordo com o presidente da Fiems, Sérgio Longe, a partir de fevereiro, o Centro Integrado será instalado inicialmente em salas contêineres, com capacidade de comportar 180 alunos por período, com espaço para coordenação, secretaria, sala de professores, laboratório e cantina. Serão ofertadas inicialmente 200 vagas. "A indústria está aqui mostrando sua magnitude, a transferência de conhecimento e riqueza, em todos os sentidos e atendimento da demanda".

O presidente da Suzano, Walter Schalka, destacou que a obra vai de encontro aos investimentos que estão sendo feitos na cidade, inclusive com a fábrica de celulose que está sendo construída no município, com previsão de conclusão até junho. "Acreditamos que podemos ser agentes transformadores da sociedade", destacou Walter após elogiar união do setor público e privado.

Para o prefeito de Ribas, João Alfredo Danieze a parceria com o Sistema S, vem oportunizando melhorias. Ele também destacou atuação do Governo do Estado. "A gestão está indo além, tornando o impossível, tangível, com um comportamento republicano, onde o municipalismo é concreto, sem qualquer obstrução ideológica, trazendo esse olhar na inclusão, sustentabilidade e no mundo digital. Essa é a obra mais moderna do sistema Sesi/Senai", comentou o chefe do Executivo local.

O governador Eduardo Riedel destacou que mesmo com objetivos distintos, a parceria entre o público e o privado convergem para um só resultado, "O bem-estar da nossa gente, oportunidade gerada, capacidade de emprego e renda sendo gerada. Nós estamos vendo isso acontecer hoje com iniciativa da construção da Escola Integrada. O municipalismo ultrapassa a discussão das obras e avança para educação, saúde, segurança. Não há como fazer entrega para o cidadão sul-mato-grossense se não for pela união do Município e do Estado em todas as áreas".



No Centro Integrado o Sesi terá salas de aulas convencionais e temáticas para as áreas de ciências humanas, ciências da natureza, robótica, matemática e linguagens; uma sala maker; e um laboratório de informática. O modelo segue a proposta pedagógica da Escola Sesi de Referência, criada para inspirar o aluno a se tornar protagonista da sua história por meio do ensino STEAM (Ciência, Tecnologia e Engenharia, Arte, Design e Matemática).



O Senai será composto por salas de aulas e laboratórios para as disciplinas ligadas a informática, química, celulose, automação, elétrica e metrologia. Além disso, serão construídas duas oficinas: automobilística e mecânica; e multiuso da construção.



