JD1TV - 'Fiu fiu': Mulheres batem carro ao "xavecar" homens na rua

Um vídeo viralizou nas redes sociais após um carro, ocupado apenas por mulheres, se envolver em um acidente enquanto elas estavam distraídas ‘cantando’ dois homens na Praia do Sonho, em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Conforme o G1, as imagens foram gravadas pelo gerente comercial Guilherme Garcia, de 28 anos, e o comerciante Blenner Pedro Alba, de 32, os dois elogiados pelas mulheres.

No vídeo é possível ver que uma mulher grita: 'Ai, lindos' e logo é interrompida pela colisão.

A cantada seguida do acidente aconteceu, em dezembro de 2022, mas Guilherme só publicou o vídeo nas redes sociais na última quinta-feira (23), como Throwback Thursday (TBT), gíria utilizada às quintas-feiras para relembrar fotos ou vídeos antigos.

"Eu falei: Vou postar esse vídeo. É engraçado. Na minha cabeça, eu nem imaginava [tamanha repercussão] porque no meu TikTok só tinha 28 [seguidores] e nunca dá visualização em nada. Só postei por postar. Dormi e acordei bombando", disse.

Guilherme finalizou que estava desanimado e postou o vídeo para tentar se animar. "Estou feliz porque mentalizei em sair da chateação e consegui. Estou me divertindo com tudo isso", finalizou.

Assista ao vídeo:

