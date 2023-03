JD1TV: FotÃ³grafo registra encontro dos rios Miranda e Paraguai em MS

No último fim de semana, o fotógrafo Victor Ramalho fez alguns registros surpreendentes do encontro dos rios Miranda e Paraguai em Corumbá (MS). A junção das águas de tonalidades diferentes foi filmada com ajuda de um drone.

Victor contou que estava cobrindo um evento de pescaria quando se deparou com o fenômeno natural. Segundo ele, no momento em que percebeu onde estava, Victor pediu para que o piloteiro do barco se posicionasse bem na divisa entre os rios.

“A gente fica muito feliz. É importante mostrar como nosso Pantanal está vivo”, declarou Victor. O fotógrafo lembrou do período de seca severa enfrentado pelo bioma nos últimos anos.

"Essa chuvarada dando vida para o Pantanal. Fico muito feliz de fazer um vídeo desses e mostrar esse momento para todos. Nosso Pantanal tem vida".

No vídeo é possível ver duas tonalidades águas, a com cor mais barrenta, corresponde ao Rio Miranda, que nasce na região da Serra de Maracaju, nos municípios de Ponta Porã e Bela Vista e passa por 23 cidades até desembocar no Paraguai, em Corumbá.

O rio Miranda é formado pelo encontro do córrego Fundo com o rio Roncador possuí cerca de 765 km de extensão, toda no território brasileiro.

O manancial exerce influência direta no bioma Pantanal, por ser um dos responsáveis pelo regime de inundação na porção sul do bioma.

Com uma cor de água mais escura, o rio Paraguai tem ao todo quase 3 mil quilômetros de extensão. Nasce em Alto Paraguai, no Mato Grosso, e deságua no Rio Paraná, na região limítrofe entre Argentina e Paraguai.

Além do Miranda, outros 28 rios são afluentes do Paraguai. É o principal da planície pantaneira e suas águas regulam o regime de cheias da região. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também