JD1TV: Homem que estuprou mulher enquanto ela dormia é amarrado em poste

Um homem, de 38 anos, foi amarrado com fios elétricos a um poste por populares na tarde desta quarta-feira (22), após ser filmado estuprando uma mulher, de 56 anos. O caso ocorreu em Ceilândia Norte. A vítima, que vive em situação de rua, foi violentada no dia anterior, enquanto dormia.

Segundo apurado, a mulher estava inconsciente em virtude do uso de álcool e drogas, e não teria oferecido resistência. As imagens foram divulgadas pela página Ceilândia Muita Treta.

Após o crime, o homem, também em situação de rua, passou a ser procurado até ser localizado na tarde de hoje por populares, amarrado no poste e, em seguida, preso pela Polícia Militar do Distrito Federal, que o conduziu para a Deam II (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher). Assista:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também