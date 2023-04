JD1TV: homem sofre fratura após ser arremessado de brinquedo em Parque

Um homem, identificado como Paulo Henrique Rodrigues Fernandes, ficou ferido após sofrer um acidente em um dos brinquedos do Ita Park, localizado no Pantanal Shopping, em Cuiabá, no Mato Grosso. O caso ocorreu na noite do último sábado (15), e Paulo precisou passar por cirurgia no ombro.

A falha que causou o acidente teria ocorrido na trava de segurança do equipamento. Em vídeo, a esposa de Paulo, Natália Neves, explicou que ele foi arremessado do brinquedo, bateu a cabeça no alambrado e depois caiu.

No acidente, a vítima sofreu um corte na testa e quebrou o úmero, na região perto da escápula. Além disso, também sofreu lesões no rosto, pescoço, braços, pés e ombro.

Natália relembrou que no primeiro momento, seu enteado que sentaria na ponta do brinquedo. Mas, de acordo com ela, o instrutor orientou que Paulo trocasse de lugar com a criança. "Aí não, né pai? Fica no meio e, se acontecer aguma coisa, acontece com você", teria alertado o funcionário.

Paulo então teria mudado de lugar e, em seguida, a família se acomodou no equipamento. No entanto, quando o brinquedo parou, a força do "tranco" fez com que o homem fosse arremessado. Confira o vídeo feito pelo casal:

Outro lado

Por meio de nota, o Pantanal Shopping informou que está em contato com a vítima. "O empreendimento reforça que segue em contato com o cliente e com o operador do Ita Park, com o obietivo de oferecer apoio e garantir toda segurança necessária para quem circula diariamente nas operações do empreendimento, afirma a nota. *Com informações do portal RD News.

