JD1TV: Hospital Regional alaga apÃ³s desabamento e desespera enfermeiros

O desabamento de parte da estrutura do Hospital Regional deixou profissionais de saúde alarmados na manhã desta terça-feira (7), um dos relatos afirma que até os elevadores pararam.

“A gente começou a ouvir barulhos como se tivessem quebrando a parede, daí eu e a outra menina sentimos pingar na gente, e do nada começou a desabar tudo", contou uma enfermeira que preferiu não se identificar.

Ainda conforme o relato, os computadores na sala das residentes e da gerência no 3° andar do prédio foram danificados.



A enfermeira informou que está tendo uma reforma no 8° andar e com o alagamento os elevadores pararam, mas não tem paciente no local. “A gente ficou morrendo de medo, porque é do lado do CTI, mas graças a Deus não pegou e nem foi para lá a água”

Em nota, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) informou que devido a um imprevisto ocorrido na obra do oitavo andar, uma parte do encanamento do hospital foi danificada, causando vazamento de água em uma área administrativa do terceiro andar. O hospital ainda destacou que o problema no encanamento já foi solucionado.

*Matéria atualizada às 12h05 para acréscimo da nota-retorno do HRMS

