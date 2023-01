JD1TV: Influencer é acusada de roubar cachorro de vereador de Cassilândia

Após causar um alvoroço na cidade de Cassilândia, o desaparecimento do cachorro Rick, do vereador Rodrigo de Freitas de Cassilândia, foi solucionado, o paradeiro ? A cantora Juliana Bonde.



O Bonde do Forró postou na última semana um vídeo onde mostra o cachorro dentro do ônibus do grupo, no momento que eles passavam pelo município sul-mato-grossense na virada do ano. Na postagem, internautas avisam que o cãozinho tem dono e Rodrigo de Freitas também aparece. “O nome dele é Rick, fugiu de casa no Revéillon em Cassilândia /MS, com a queima de fogos ele se desesperou e fugiu, é da minha filha Vitória”, contou.



Logo depois Juliana Bonde postou um vídeo, onde falava que Rick estava na casa dela e pedia o cachorro de presente para Vitória, filha do vereador. “Achei ele perdido no posto de Cassilândia”, ela conta que perguntou no local de quem era o pet, e disseram que não tinha dono”.



Tempo depois, o vereador gravou um vídeo explicando que deixaria o cachorro com Juliana. “Fomos bem atendidos, a Juliana logo se prontificou em mandar vídeo para Vitória, já mostrou que comprou mimos, e levou no pet. Elas combinaram de fazer vídeos sempre e a Vitória topou”, contou Rodrigo de Freitas.



Questionada se havia “roubado” um cachorro, Juliana Bonde explica que a família cedeu Rick para ela, pois ficou muito apegada. “Eu tava passando com o ônibus do Bonde do Forró no posto e esse bonitão entra e pede carona".

Ela conta que se apegou demais ao cão e que ficou desesperada quando soube que tinha dono. "Descobri que ele tem dono e fiquei desdesperada, o vereador lá de Cassilândia. A gente conversou eles viram que eu estou cuidando dele com amor e carinho,então eles com dor no coração me cederam. População de Cassilândia, para de falar que eu roubei o cachorro, ele ta aqui, ta guardado", completou. Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também