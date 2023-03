JD1TV: Jerson assume presidÃªnciaÂ doÂ TCE

Em solenidade de posse do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, o presidente Jerson Domingos ressaltou que a escolha do novo corpo diretivo é para retribuir a confiança da população. “A gestão é a resposta do servidor do Tribunal, que nos auxiliam na inspeção da aplicação dos recursos, que é de extrema confiança e credibilidade, e acima de tudo de uma competência inigualável, resultado de uma boa gestão”.



Eleitos no dia 24 de fevereiro, tomam posse junto com Jerson Domingo, o conselheiro Flávio Esgaib Kayatt na vice-presidência; e conselheiro Osmar Domingues Jeronymo na corregedoria-geral.

Na solenidade, o governador Eduardo Riedel destacou a parceria com o Tribunal que junto com o Estado não deixa faltar recurso. “O TCE é uma instituição fundamental e inseparável para o bom andamento desse propósito que é o desenvolvimento do estado. O Tribunal é um grande aliado”, afirmou Riedel.



Ao JD1, Jerson ressaltou a importância da transparência na aplicação do dinheiro público. “Essa é a oportunidade de retribuir a sociedade, oferencendo minha experiência e conhecimento”.

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Alexandre Magno Lacerda, apontou a competência de Jerson Domingos. "Ele tem a responsabilidade de traçar o caminho com ações em conjunto, para que possamos encaminhar com soluções para a sociedade", concluiu.

