JD1TV: Jovem dÃ¡ Ã  luz durante o banho "sem saber" que estava grÃ¡vida

Uma mulher, de 22 anos, teve um bebê em casa no final da manhã desta terça-feira (28), sem saber que estava grávida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o parto inesperado aconteceu na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Um vídeo gravado na porta do hospital mostra a mãe e o bebê, chegando na ambulância.

Conforme relato do subtenente do Bombeiros de Sorriso, uma guarnição foi chamada por volta de 12h45 para atender uma emergência. Ao chegar na residência, os bombeiros apenas cortaram o cordão umbilical e encaminharam a mãe e o recém-nascido para o Hospital Regional da cidade. Ambos estavam com sinais vitais em perfeito estado, e foram levados para procedimento padrão e exames.

“A informação é que a mãe, quando foi ao banheiro, já iniciou o trabalho de parto. Quando chegamos, ela estava na cama deitada com a criança enrolada em uma toalha em cima do seu corpo. A mãe disse que não sabia que estava grávida pois faz uso de anticoncepcional e se surpreendeu quando começou a entrar em trabalho de parto”, disse o subtenente.

Conforme o militar, a mulher não havia feito qualquer acompanhamento médico durante a gestação e disse que não estava com barriga característica de grávida. “Ela achou que era sobrepeso”. De acordo com o militar, esta é a 5ª gestação da mulher de 22 anos.

“É uma menina. Ela disse que estava com o ciclo atrasado por causa do anticoncepcional. Estava com uma barriga, mas achando que era excesso de peso. Para nós, foi uma surpresa, e tanto a criança quanto a mãe estão em bom estado de saúde”.

O bombeiro disse à reportagem que ela é mãe solteira, mora em uma quitinete e os outros quatro filhos têm idades entre 5 a 7 anos. Confira o momento:

