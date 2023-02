JD1TV: Maritaca fica pendurada por linha de pipa em telhado de igreja na Capital

Uma maritaca ficou pendurada por uma linha de pipa no telhado de uma igreja, em Campo Grande, nessa terça-feira (31). O animal ficou enroscado em uma altura de aproximadamente sete metros e só conseguiu sair com a ajuda de equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) e do Corpo de Bombeiros.

A igreja fica localizada no bairro Nova Lima, região norte da Capital. O animal estava se debatendo e foi visto por um homem, que acionou a PMA.

Os policiais militares ambientais foram ao local com socorristas dos bombeiros e realizaram o resgate da ave e a retirada da linha. Segundo as autoridades, apesar da forma como estava presa, a ave não estava ferida.

Ainda assim, o animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Campo Grande.

