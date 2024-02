JD1TV: Motociclista é multado por carregar cachorro na "gAUrupa" de moto no DF

Pedro Molina, com informações do Metrópoles atualizado em 22/02/2024 às 18h33

Um motociclista que não queria deixar seu melhor amigo para trás acabou multado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) nesta quinta-feira (22). O motivo? Ele carregava o seu cachorro na moto.

O animal era levado pelo motociclista, que pilotava uma scooter, entre as suas pernas, segurando o seu companheiro de viagem, que até mesmo usava um mini-capacete e óculos escuros, com uma corda de passeio.

A situação foi flagrada pelos agentes do Detran-DF na manhã de hoje, no SIA Trecho 2. Apesar da situação para lá de fofa, o motociclista foi autuado, já que a situação poderia causar algum acidente mais grave e ainda machucar o animal.

“O cachorro não está seguro. Dentro de veículo de quatro rodas transportar um animal entre as pernas é uma infração de trânsito, imagina nessa situação, em que qualquer frenagem, ele preso por uma corda, pode ser jogado do veículo”, explicou o agente J. Rodrigues, supervisor de dia do Detran-DF, sobre o perigo da situação.

Com base no Artigo 252, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ele foi multado em R$ 130,16.

Confira o vídeo da situação:

