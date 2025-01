JD1TV: Motorista de ônibus desvia de buraco e atinge mãe e bebê em carrinho

Por um descuido e falta de atenção por parte de um motorista de ônibus, mãe e filha pequena quase sofrem um grave acidente de trânsito. Segundo informações, o motorista teria tentado desviar de um buraco na rua, quando atropelou uma mãe e uma bebê que estava no carrinho. O caso ocorreu em Várzea Grande, no estado do Mato Grosso.

O momento foi registrado por câmaras de seguranças de estabelecimentos do local. Na imagem é possível ver a mãe e a bebê em um carrinho andando normalmente pela rua, quando o ônibus aparece e atinge as vítimas.

Com o impacto, a mulher chega a cair no chão e o carrinho da criança é arrastado pela parte frontal do ônibus. Felizmente, nenhuma das duas se feriram gravemente, apenas tiveram escoriações. O motorista prestou assistência no local. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

*Com informações do portal local RD News

