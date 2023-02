JD1TV: Motorista fica ferida após carro cair em 'cratera' no meio da rua em MS

Mulher, que não teve a identidade divulgada, levou um susto ao ver seu carro, um Ford Ka, ser ‘engolido’ por um buraco no meio de uma rua de Três Lagoas. O caso aconteceu na noite de domingo (5) e a motorista precisou ser socorrida.

De acordo com o site da Rádio Caçula, moradores da região informaram que no trecho onde o acidente aconteceu uma obra está sendo feita. Porém, a empresa responsável não teria sinalizado adequadamente a região.

Por conta das chuvas que vem caindo na região, o buraco foi aumentando e causou o acidente na noite de ontem. A motorista precisou ser socorrida e levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

Ela teve um corte no rosto, fraturas e escoriações ocasionadas pela queda.

