JD1TV: Mulher cai em bueiro sem tampa e fratura a perna em três pontos

Uma mulher, de 56 anos, quebrou a perna esquerda em três pontos, após cair em um bueiro aberto, no Distrito Federal. O acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (13).

Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que a vítima caiu em um bueiro inclinado, e sem grade de proteção.

Testemunhas que passavam pelo local no momento do acidente acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para socorrer a vítima. A corporação levou a mulher para o Hospital de Base, e a paciente precisou ter a perna esquerda imobilizada, devido às fraturas.

No dia seguinte, ela foi transferida para o Hospital Regional de Taguatinga. Ela precisou passar por cirurgia, nesta quinta-feira (15), segundo a SES-DF (Secretaria de Saúde).

Em nota, a Administração Regional de Vicente Pires informou que a boca de lobo onde a vítima caiu foi “colocada conforme padrão aplicado em toda a região, seguindo os modelos do projeto licitado para a cidade, de modo a exercer o papel de captar maior quantidade de água das chuvas e, com isso, evitar alagamentos”.

O órgão lamentou o ocorrido e acrescentou que o trânsito de pedestres “deve ser feito pela calçada, onde a boca de lobo tem tampa, garantindo a segurança de quem transita pelo local”. Assista:

