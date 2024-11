JD1TV: Mulheres escolhem Krav Maga como ferramenta de defesa contra violência

O Krav Maga é uma arte de defesa pessoal israelense que consiste em atingir os pontos sensíveis e vitais do corpo humano, equilibrando a força do agressor com a força da vítima. Por isso, muitas mulheres procuram frequentar as aulas para se prevenir de qualquer tipo de ataque.

Segundo o professor Giuliano Cesar, no Centro de Krav Maga do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tem 200 alunos, e 30% deles são mulheres. E nas aulas não há distinção de gênero.

Algumas dessas alunas, quando estavam pesquisando uma forma de se defender de possíveis ataques, se depararam com outras artes de defesa pessoal, e até artes marciais, mas escolheram o Krav Maga.

