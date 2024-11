JD1TV: Centro de Krav Maga de MS realiza exames de faixa com presença de mestre israelense

Na tarde desta quarta-feira (06), aconteceu os exames de faixa no Centro de Krav Maga de Mato Grosso do Sul. O Krav Maga é uma arte de defesa pessoal que nasceu em Israel, e consiste em preparar os praticantes para se defenderem sob qualquer tipo de ameaça.

A realização do exame contou com a presença do Grão Mestre Kobi Lichtenstein, o precursor do Krav Maga no Brasil e na América Latina. Segundo ele, os brasileiros são adeptos da modalidade, que está começando a ser praticada pelas Forças Armadas.

Além disso, com o aumento de casos de feminicídio em todo o país, mulheres tem procurado participar das aulas de Krav Maga, ultrapassando o número de homens.

Assista:

