JD1TV - Natal sem festa: Família conta como tenta recomeçar vida após rompimento da barragem

No dia 20 de agosto, a barragem próximo ao Nasa Park rompeu, em Campo Grande inundando diversas propriedades ao redor do condomínio, como aconteceu com a da família do Prado. Agora, próximo ao Natal e virada do ano, mãe e filha estão sem expectativas de festejar.

Sem a casa onde viviam e trabalhavam, a família foi obrigada a se mudar para uma kitnet alugada na cidade. A destruição de seis tanques de peixes, plantações, grande parte do terreno e perda de 13 porcos deixou marcas profundas. "Era ali que a gente produzia o que precisava para viver. Agora, não temos quase nada", lamentou Gabriele.

O espírito natalino, tão presente nos anos anteriores, deu lugar a um sentimento de incerteza. Sem condições financeiras e aguardando uma solução judicial sobre os prejuízos, o clima é de desânimo. “Não vai ter ceia, nem festa. O Natal vai ser apenas mais um dia, porque a gente perdeu tudo”, disse Luzia.

A proposta de indenização oferecida pelos responsáveis pelo desastre foi recusada por ser insuficiente para cobrir os danos sofridos. Enquanto aguardam a Justiça, a família segue lutando para se reerguer.

Apesar das dificuldades, Luzia ainda mantém uma ponta de esperança de que dias melhores virão. “A gente perdeu o Natal, mas não vamos perder a fé. Só quero que um dia a gente consiga recomeçar e voltar a ter uma vida digna”.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também