JD1TV: Onças-pintadas são vistas brigando em disputa por território no Pantanal

Duas onças-pintadas foram flagradas brigando no ar, em Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O registro foi feito em uma espécie de safári que leva turistas para ficarem bem próximos aos felinos livres na natureza.

O vídeo foi feito por uma turista que participou do safari organizado pela ONG "Onçafari", no refúgio ecológico Caiman. O registro foi compartilhado nas redes sociais do grupo.

Nas imagens, é possível ver as duas onças vocalizando e se aproximando. Fortes esturros são ouvidos entre os dois felinos. De repente, ambas pulam e travam uma verdadeira "briga no ar". Nas redes sociais, o Onçafari explicou que as onças são dois machos brigando por território. Confira:

"Nesse dia, procurando pelos rastros das onças-pintadas, a equipe se deparou com os machos Suki e Mango brigando. Durante o avistamento filmado pela hóspede, além desta cena rara, a equipe conseguiu presenciar vários comportamentos, como a demarcação de território e as vocalizações das onças-pintadas", detalha a postagem. *Com informações do portal g1.

