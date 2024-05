JD1TV: Padre de MS associa tragédia no RS com centros de macumba, "abraçou a bruxaria"

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles atualizado em 22/05/2024 às 18h24

Viralizou na internet a fala do padre Paulo Santos da Paróquia São Francisco de Paulo de Nova Andradina (MS), que durante uma missa, associou a tragédia do Rio Grande do Sul “à falta de fé e a um afastamento de Deus”.

"O Rio Grande do Sul há muito tempo abraçou a bruxaria e o satanismo, a muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para nossa vida, porque ele não faz isso, mas nóss mesmo buscamos na fragilidade humana, coisas ruins para nós”, disse o clérigo.

Ainda segundo o Padre, o estado "perdeu a força espiritual". "O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação, existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro", evidenciou.

No estado gaúcho, 2,3 milhões de pessoas já foram atingidas pelas enchentes, 581 mil estão desalojadas e há 71,5 mil em abrigos.

O padre Paulo Santos foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por "crime de preconceito" após associar a crise climática do Rio Grande do Sul “à falta de fé e a um afastamento de Deus”.

A denúncia foi feita pelo deputado estadual Leonel Guterres Radde (PT) e recebida pela Procuradoria da República em Dourados no dia 20 de maio, onde tramita como "notícia de fato" e é analisada como "crime de preconceito".

Segundo as informações do site da Diocese de Naviraí, instituição católica responsável pelas igrejas de Nova Andradina, Paulo é natural de Porto Alegre (RS).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também