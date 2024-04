JD1TV: Peladão, homem é flagrado correndo com bumbum de fora na Mascarenhas de Moraes

Um vídeo que circula nesta quinta-feira (11), pelos grupos de WhatsApp em Campo Grande, mostra um homem, ainda desconhecido, correndo "como veio ao mundo", pela via, na rua Santo Angelo com Mascarenhas de Moraes, no entorno do Terminal General Osório.

O vídeo foi feito por um usuário do transporte coletivo que seguia atrás do "peladão". Ainda é possível ver nas imagens que uma viatura da Guarda Civil Metropolitana tenta se aproximar do rapaz.

Ainda não se sabe o que motivou a atitude, mas passageiros chegaram a comentar. "Que c@ peludo". O JD1 busca informações sobre o ocorrido.

JD1TV: Peladão, homem e flagrado correndo com bumbum de fora na Mascarenhas de Moraeshttps://t.co/ZopEV6YXkc pic.twitter.com/j9mRW4jQgd — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) April 11, 2024

