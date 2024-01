JD1TV: PM de folga salva jovem de afogamento em parque aquático de MS

Um policial militar de folga protagonizou momento heroico na última sexta-feira (26) em Paranaíba - cidade distante 420 quilômetros da Capital, quando salvou uma jovem, de 28 anos, de morrer afogada em um parque aquático da cidade.

Segundo testemunhas, a jovem estava com o pai em um barco quando decidiu pular no rio para ir nadando até às margens, no entanto, acabou enroscando em alguma coisa no fundo da água e não conseguia sair do lugar. "Ela enroscou em alguma coisa, tirou toda a roupa para tentar sair, mas não conseguia, estava cansada", relatou uma pessoa.

O Cabo PM Lucas Ramos, que estava de folga, foi quem entrou no rio para tentar salvar a jovem. Procurado pela reportagem, ele contou que quando ouviu os gritos da mulher, entrou imediatamente no rio, mesmo não sabendo nadar profissionalmente. "Não pensei duas vezes, eu não tenho curso de nado, mas não poderia presenciar a cena e não agir", detalhou.

"Quando cheguei [até ela] ela já estava com a boca roxa, sem forças. Foi de Deus. Ela estava presa, mais um pouquinho ela poderia ter falecido ali dentro", disse ao JD1 Notícias.

Lucas também contou que a irmã, que é estudante de medicina, fez os primeiros socorros na jovem, que expeliu bastante água do afogamento. Após o susto, a jovem está bem, graças a ação heroica do policial.

Veja o momento que o PM de folga salva a jovem:

