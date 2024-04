JD1TV: Mesmo após a Páscoa, procura continua alta e loja faz promoções de ovos

“Tenho quatro netos e dá briga. Sempre que chego com os ovos [de Páscoa] da Cacau Show lá em casa, dá briga. Faltou ovos, então vim buscar mais um hoje”, disse o representante comercial, Nilo Barbosa, ao JD1 enquanto estava na loja da Cacau Show do Mercadão Municipal de Campo Grande, comprando o produto após a data.

Essa é uma das razões pelas quais os clientes continuam procurando por ovos de Páscoa mesmo após o último domingo (31). Outro motivo são as promoções que surgiram, como a dos ovos quebrados, na qual a pessoa levando dois, o terceiro sai como brinde.

Além dos lançamentos, como os ovos de crème brûlée, que estão com 10% de desconto. E os da linha do desenho “As Meninas Superpoderosas”, que vem com um chaveiro de um dos personagens, e estão 20% mais barato.

