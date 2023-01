JD1TV: "Queremos integração cultural e econômica", defende Adelaido da Sidagro

Abordando a Rota de Integração Latino-Americana (RILA), Parque Tecnológico e corredores gastronômicos, o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), Adelaido Luiz Vila destacou objetivo de fazer Campo Grande um “hub logístico”.



“Estamos pensando em mudar a matriz econômica da cidade e precisamos entender o que Campo Grande precisa, e através do Parque Tecnológico podemos atrair muito mais investimentos e gerar muito mais renda”, afirmou.



Secretário ainda falou sobre apoio a agricultura familiar. Assista:

