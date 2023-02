JD1TV: 'Realista demais', sala de cinema alaga durante exibição de Titanic

O cinema tem ficado cada vez mais realista e a prova disso é que uma sala incorporou o espírito inundado do filme ‘Titanic’ para encher de água durante a exibição do clássico.

O filme vem sendo reexibido no Brasil nas versões 3D e 4K, desde o dia 9 de fevereiro para comemorar os 25 de um dos maiores sucessos cinematográfico.

Um vídeo publicado no Tiktok, por Gabriel Campos, mostra o momento em que uma sala de cinema no São Gonçalo Shopping fica cheia de água durante o filme.

“Fui assistir ao filme Titanic no cinema, mas foi mais realista do que eu imaginei”, brincou ele na postagem. “A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais”, finaliza.

A publicação tem mais de 500 mil curtidas e 18 mil comentários. Em alguns, os jovens entraram na onda e brincaram com a situação vivida por Gabriel.

“Do jeito que sou iludida, ia procurar alguém para ser meu Jack”, disse uma moça.

Assista:

