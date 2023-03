JD1TV: Riedel assina parceria com MinistÃ©rio das Mulheres em evento no Bioparque

A abertura do encontro Estadual de Gestoras "Somos e Somamos" aconteceu na manhã desta sexta-feira (31) no Bioparque do Pantanal com a presença da Ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, além do governador Eduardo Riedel e do secretário Jaime Verruck.

Presente nas assinaturas de parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o Ministério das Mulheres, Aparecida Gonçalves ressalta que é fundamental e estratégico o modelo de ações adotadas pelo Estado. “Assinamos um acordo também para capacitar as mulheres na região de fronteira, em razão da Rota Bioceânica que ligará Porto Murtinho à cidade paraguaia Carmelo Peralta, só assim a ciência auxiliará para o desenvolvimento econômico, político e social”.

Além do convênio de qualificação das mulheres na fronteira, o Governo vai liberar hoje (31), R$ 3 milhões para 35 projetos exclusivamente para mulheres na ciência. “A gente sempre percebe que a participação da mulher em todos os seguimentos ainda é menor que a dos homens, então esses programas são para levar a mulher para o mercado de trabalho com as qualificações necessárias”, afirmou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

O governador Eduardo Riedel, apontou a importância da ministra das Mulheres no evento. “As assinaturas significam ações concretas de respeito para com as mulheres, com o ambiente do estado mais forte. Não tem mais espaço para intolerância e violência contra a mulher, todos os convênios representam políticas públicas nesse sentido", afirmou. Veja:

